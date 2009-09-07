В киевских больницах оборудуют автомойки и овощехранилища

ГУ здравоохранения обнародовало список помещений в больницах и поликлиниках, которые город намерен отдать арендаторам, – всего около 22 тыс. кв. м. Для сравнения: общая площадь «Детского мира» в Дарнице – 12 тыс. «квадратов», арендная площадь ТЦ «Караван» – 26 тыс. кв. м. Впрочем, уже сегодня наличие салона красоты в поликлинике – не новшество.

Более 500 кв. м в психбольнице на ул. Фрунзе и более 300 кв. м в аналогичном заведении на ул. Миропольской отдаются под «склад, производство, офис». В кожно-венерологической больнице на Богатырской в аренду сдаются 1300 кв. м – там будут склады и офисы. Офисы планируется обустроить и в главном корпусе Центрального тубдиспансера на ул. Перспективной, в детской инфекционной больнице на ул. Дегтяревской.

В обслуживающей все киевское студенчество поликлинике на ул. Политехнической обнаружились аж 250 «лишних» «квадратов», которые решили отдать в том числе под склады, бытовые услуги и общепит. Кафе рекомендуется пооткрывать и во многих других поликлиниках и больницах (на ул. Хмельницкого, 37, ул. Энтузиастов, 49, и т.д.).

Арендовать ли офис в психбольнице, кожвен- или тубдиспансере – личное дело предпринимателей и проблема их сотрудников. А много ли найдется желающих пообедать в кафе, расположенном в здании, куда приходят люди со всевозможными болячками?

В Больнице скорой помощи на мойке для санитарных машин предлагается мыть и другие автомобили, в мастерской БСП – ремонтировать не только «скорые», но и любые другие машины. Первым этажам спальных корпусов детского санатория «Ялынка» в Пуще-Водице (около 400 кв. м каждый) не нашли лучшего применения, как отдать их под склады (какой продукции – не уточняется).

Так же собираются использовать и ряд подвальных помещений 18-й горбольницы, что в самом центре города, на б-ре Шевченко (площадь 150 кв. м). В детской больнице №1 на Богатырской должен разместиться цех по производству продуктов питания. А в подвале Центральной райполиклиники Святошинского района оборудуют... овощехранилище.

Первый этаж горбольницы №8 (Кондратюка, 6/8) больше напоминает торговый центр. Можно купить одежду, лекарства, книги, журналы, сувениры, украшения, косметику. В парикмахерской в этом же здании полно людей: мужчина в белом халате и тапочках просит «полубокс», крашеный блондин – «что-то хаотичное». Рядом девушке делают маникюр. Сюда приходят медики, пациенты и люди «с улицы». Есть среди клиентов и жители других районов, которые привыкли к своим мастерам и продолжают к ним ездить.

Буфет в детской больнице №1 (Богатырская, 30) на слуху не только у медиков, но и жителей ближайших улиц.

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