Во Львовской области во время свадьбы отравились люди

6 сентября в 18.30 в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы (Львовская область) с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 6 человек, из них трое детей (1999, 2003 и 2004 г. р., которые накануне праздновали свадьбу в поселке Немиров Яворовского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на празднике было около 100 человек, они употребляли блюда домашнего приготовления.

По состоянию на 7.00 понедельника пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалисты районной СЭС осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.