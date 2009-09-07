В Джанкое в больнице остаются 48 детей

6 сентября в инфекционное отделение Джанкойской центральной районной больницы были госпитализированы еще трое детей. Всего в больнице остаются 48 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, 45 – легкой степени тяжести.

Всего на протяжении 3-6 сентября с диагнозом «гастроэнтероколит» было госпитализировано 195 детей (2003-2008 г.р.) - воспитанников восьми дошкольных заведений города.

Специалисты республиканской, городской СЭС и персонал больницы осуществляют комплекс регламентированных санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебных мер.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на пресс-конференции в Джанкое первый заместитель главного санитарного врача Украины Людмила МУХАРСКАЯ заявила, что причиной массового отравления воспитанников детсадов стал кефир, привезенный с молокозавода Геническа (Херсонская область).