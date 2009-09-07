В Крыму открыли лабораторию по проверке пищи на ГМО

ГП «Крымстандартметрология» с сентября открыло в Симферополе лабораторию для проверки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпотребстандарта, проверки проводятся на базе аккредитованного испытательного центра ГП „Крымстандартметрология”.

Это первая в Крыму лаборатория молекулярно-генетических испытаний продукции. Она была аккредитована 26-27 августа в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Лаборатория создана за средства предприятия.

Как отметили в пресс-службе, создание в Симферополе лаборатории молекулярно-генетических испытаний даст возможность предпринимателям не только Крыма, но и других южных областей Украины проверять сырье и продукцию на наличие ГМО, а в случае наличия – определить их количество.

Напомним, недавно в системе Госпотребстандарта были открыты лаборатории генетически-молекулярных испытаний ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров ГП «Волыньстандартметрология» (Луцк), ГП «Кривбасстандартметрология» (Кривой Рог) и ГП «Луганскстандартметрология» (Луганск). Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в ГП „Укрметртестстандарт” (Киев), и с 2008 года - в ГП „Винницастандартметрология” (Винница).

До конца 2009 года планируется открыть еще несколько лабораторий генетически-молекулярных испытаний.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета министров от 13 мая 2009 г. № 468 «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в обращение» с 1 июля 2009 года осуществляется обязательная этикетировка пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы.