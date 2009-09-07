Магнитные бури в сентябре ожидаются в такие дни и часы:

12.09 — с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00

13.09 — с 20.00 до 22.00

18.09 — с 20.00 до 23.00

19.09 — с 3.00 до 6.00

26.09 — с 6.00 до 10.00

30.09 — с 15.00 до 17.00

Помогут их пережить такие советы. Гипотоникам можно выпить в первой половине дня одну-две чаши кофе или крепкий черный или зеленый чай с сахаром. От жирных блюд, особенно из свинины, лучше отказаться. Рекомендуется куриное мясо в отваренном виде, домашний и твердый сыр.

Людям пожилого возраста стоит отдыхать в привычной для них климатической зоне. Стоит избегать сильных ветров и летней жары.

Когда плохо чувствуете себя, не перегружайте себя физически и умственно, меньше сидите у телевизора, лучше прогуляйтесь на свежем воздухе или почитайте интересную книгу.

Если во время метеосмен чувствуете неприятные ощущения в области сердца, попейте настойки боярышника, яснотки, валерианы. Микроэлементы и женьшень помогут избежать стресса и усталости (если не страдаете от высокого давления).

По материалам www.segodnya.ua