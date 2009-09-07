Ветеранам вернут доступные цены на лекарства?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал ветеранам вернуть доступные цены на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Донецкой области, выступая во время торжественных мероприятий на мемориальном комплексе «Саур-Могила», посвященных 66-й годовщине освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

«Мы защитим каждого. Я знаю, как тяжело вам сейчас приобретать лекарства, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. - И то, что произошло в последнее время с ценами, конечно, это недопустимо. Поэтому первое, что мы сделаем – мы восстановим нормальные цены на лекарства». При этом он добавил, что для каждого ветерана «мы сделаем доступным и лечение, и лекарства, как мы это с вами делали в предыдущие годы».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Партии регионов знают, как сейчас тяжело народу, и поэтому партия будет добиваться улучшения жизни населения.

«Мы знаем, как тяжело вам сейчас жить, и поэтому мы подняли вопрос и добьемся того, чтобы в ближайшее время вам были подняты пенсии, добьемся того, чтобы были защищены дети-сироты, многодетные семьи», - заявил лидер Партии регионов.

Он отметил, что лично сталкивается с проблемами рядовых украинских семей. «Я недавно столкнулся с одним фактом, когда семья не может отправить детей в школу, и один из детей – ребенок, девочка, ей просто не было одежды и обуви. Я своими глазами видел эту семью» - рассказал В.ЯНУКОВИЧ и заверил: «Я думаю, что такого мы никогда не допустим».