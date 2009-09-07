Минздрав предостерегает от антивакцинальных настроений

Министерство здравоохранения (Минздрав) в связи с ситуацией, сложившейся в информационном просторные вокруг смертей младенцев в разных областях Украины, предостерегает от разжигания в государстве настроений против вакцинации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

“Распространение неправдивой информации о причинно-следственной связи между смертью детей и вакцинацией чревато паническим страхом населения перед профилактическими прививками, и как следствие - страна может очутиться перед угрозой эпидемических вспышек”, - отмечают в министерстве.

Показательным примером, считают в Минздраве, является увязка факта смерти младенца в Волынской области с вакцинацией.

В министерстве отмечают, что, к сожалению, ежегодно по тем или иным причинам, в Украине умирает около 5000 младенцев. Практически каждый малыш получает за год прививку против 10 инфекций, то есть постоянно находится в периоде прививок.

В Минздраве отмечают, что, учитывая масштабную кампанию, развернутую некоторыми политическими силами с использованием общественных организаций, теоретически каждый случай смерти младенца может быть использован повод для политических спекуляций и дискредитации самой идеи иммунопрофилактики.

Предусматривая возможность такого течения событий, Минздрав обращается к СМИ с просьбой взвешенно подходить к освещению вопросов, связанных со смертью малышей, и воздерживаться от безапелляционных утверждений о связи смертей с проведением плановых прививок.

Комментируя вопрос освещения отмеченной проблемы в СМИ, Главный государственный врач Украины Александр БЕЛОВОЛ отметил, что альтернативы прививке в настоящее время в мире не существует. По его словам, сегодня это наиболее эффективный и доступный способ профилактики инфекционных болезней. В результате отказа от прививок затраты государства увеличиваются в несколько раз.

А.БЕЛОВОЛ отметил, что эти расходы можно разделить на три основных направления: расходы на лечение инфекционных заболеваний у детей, которые можно было предотвратить прививками; расходы на детей, которые получили инвалидность в результате перенесенного инфекционного заболевания (часто пожизненную); расходы на борьбу с распространением инфекционных заболеваний в стране в результате их массового распространения (противоэпидемические мероприятия). “Сегодня есть много желающих попиариться на теме вакцинации, однако никто так и не взял на себя ответственность за будущее тех детей, чьих родителей сегодня призывают не делать прививки”, - сказал врач.