Как избавиться от морщин под глазами

Зачастую, приметы старения женского организма начинать проявляться в виде изменений кожи вокруг глаз. Именно здесь можно обнаружить первые возрастные проблемы: морщинки, «трещинки», «мешки». Но со всем этим «наследством» можно и нужно бороться, и мы постараемся помочь вам в этом вопросе.

Если говорить об отечности в этой области лица, о так называемых мешках, то следует не использовать жирных кремов при уходе за кожей в области глаз, так как они только увеличивают и подчеркивают отечность вокруг них.

Попробуйте делать такое упражнение: закройте плотно глаза, стараясь не морщить при этом лицо, мысленно сосчитайте до пяти, затем откройте их широко, опять сосчитайте до пяти и расслабьте глазные мышцы.

Повторяйте такое упражнение не менее трех-пяти раз.

Существует два рецепта для избавления от данной проблемы при помощи петрушки.

1.Нарежьте мелко листья растения и выложите их на влажный тампон, затем тампоны приложите к векам на десять-пятнадцать минут.

2.Одну чайную ложку мелко нарезанной петрушки, смешайте с двумя чайными ложками сметаны, выложите смесь на тампоны и приложите к векам на такое же время.

Если же вам нужно избавиться от темных кругов под глазами , то сделать это можно при помощи отвара из листьев мяты перечной: одну-две столовых ложки листьев залейте 400 миллилитрами горячей воды и прокипятите на медленном огне в течение пяти-десяти минут, остудите до комнатной температуры и процедите.

Приложите к глазам тампон, смоченный в отваре на десять минут.

От отеков можно избавиться при помощи компрессов из настоя шалфея: одну столовую ложку травы залейте половиной стакана кипятка и настаивайте в закрытой емкости два-три часа.

Затем следует поделить настой пополам. Одну часть подогрейте и, обмакнув в нее тампоны, приложите их к глазам, затем следует обмакнуть тампоны в холодный отвар и так чередовать не менее пяти-шести раз.

Можно воспользоваться картофелем, отварив его в мундире, затем остудив, чтобы он не был горячим и разрежьте пополам. После чего прикладывайте его к глазам.

Немаловажное значение имеет и очищение организма, так как застой жидкости может спровоцировать появление отечности и синяков в области глаз.

Для этого можно воспользоваться отваром сельдерея с петрушкой.

Если же темные круги под глазами сопровождаются отеками, то тампоны следует прикладывать на одну-две минуты три-четыре раза в день.

Пользуйтесь дважды в неделю творожной маской.

По форме глаза вырежьте марлевый тампон и положите на него ложку творога.

С таким компрессом на глазах следует полежать двадцать минут, затем смыть лицо прохладной водой.

От тонких морщинок вокруг глаз избавляемся при помощи массажа, который следует делать вечером, после очищения кожи от макияжа.

Возьмите на кончики пальцев немного оливкового масла и слегка помассируйте круговую мышцу глаза в направлении от внутреннего к наружному углу глаза.

Затем проделайте движения имитирующие игру на фортепиано на опущенных веках.

Закрыв глаза, положите на веки согнутые пальцы и под ними постарайтесь открыть глаза, с одновременным поднятием бровей.

От "сеточки" под глазами можно предложить использовать маску, для которой потребуется настой из свежих листьев березы в количестве одного стакана, залейте их таким же количеством холодной воды и настаивайте в течение восьми часов, затем процедите.

Также очень полезно делать компрессы из растительного масла, которым следует пропитать пять-шесть слоев марли, размеры которой должны покрывать глаза от век до скуловых костей. Наложите марлю на глаза и накройте сверху махровым полотенцем. По истечению десяти-пятнадцати минут ополосните лицо теплой водой.

После этого разотрите глаза кусочками льда, завернутыми в марлю от внешнего угла к внутреннему.

После окончания процедуры нанесите жирный крем.

Ну и самое главное, постарайтесь искоренить причины, приводящие к вышеперечисленным дефектам: стрессовые состояния, недосыпание, курение, зрительное переутомление, больше бывайте на свежем воздухе и не избегайте физических нагрузок.

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