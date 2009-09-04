В Чернигове 3-летняя девочка укололась шприцем с ВИЧ-инфекцией

В Чернигове возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетней девочки ВИЧ-инфицированным шприцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Уголовное дело согласно ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Украины возбуждено прокурором г. Чернигова за ненадлежащее выполнение работниками дошкольного учебного заведения №45 обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Дело направлено на расследование в городское отделение милиции. Степень виновности ответственных лиц и тяжести последствий должно быть установлено в ходе следствия.

27 августа воспитанник детского садика №45 г. Чернигова на прогулке достал из-под забора использованный шприц и уколол им трехлетнюю одногруппницу. Во время лабораторного исследования в шприце обнаружены остатки крови человека, пораженного ВИЧ-инфекцией. Сейчас девочка проходит профилактическое лечение в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

С целью предотвращения возникновения подобных случаев в будущем прокуратура проводит проверку состояния соблюдения прав детей на предмет безопасных условий пребывания в детских дошкольных учебных заведениях. К проверке привлечены специалисты санэпидемстанции, управления образования горсовета, коммунальной службы.