Погода на выходные

5 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западной части, восточных, а во второй половине дня и в северных и центральных областях пройдут дожди, грозы, ночью в Карпатах и Закарпатье местами сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентрt, температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в южных областях до 30°, в западной части 15-20°; в Карпатах на протяжении суток 9-14°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Только вечером ожидаются дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

4 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 20-22°, в Днепре возле Киева 19°.