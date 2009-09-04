Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей в Джанкое

По факту отравления детей в Джанкое (АРК) прокуратура возбудила уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По последним данным, госпитализированы уже 93 ребенка – воспитанники пяти детских садов Джанкоя.

«Создана оперативно-следственная группа, которая отрабатывает версии преступления, основная среди которых – пищевое отравление», – сообщила пресс-служба надзорного ведомства. По данным прокуратуры, на сегодня установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, которые допустили поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов».

«Одновременно медицинские и санитарные службы проводят необходимые исследования по установлению причин, которые вызывали заболевание у детей», – добавили в прокуратуре.

Дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям), возбудила Джанкойская межрайонная прокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, в личных беседах родители некоторых детей высказывают предположения, что дошкольники отравились кефиром.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в инфекционное отделение больницы Джанкоя с повышенной температурой, поносом, рвотой начали поступать воспитанники детсадов №5, 7, 9, 14, 16. В целом эти учреждения посещают 770 детей.

3 и 4 сентября закрыты детсады №5 и 9, из которых госпитализировано большинство детей, обследованы сотрудники и воспитанники, отобраны для исследования продукты, вода и смывы.