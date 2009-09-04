Украинские военные врачи оказали медпомощь хорватским миротворцам

Украинские военные врачи из состава медицинской секции многонационального контингента Международных сил содействия безопасности в провинции Гор Исламской Республики Афганистан оказали квалифицированную медицинскую помощь хорватским миротворцам, которые получили осколочные ранения.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, на днях к украинским военным врачам медицинской секции многонационального контингента Международных сил содействия безопасности в афганской провинции Гор обратились два хорватских военнослужащих, которые на занятиях по огневой подготовке во время выполнения учебного упражнения по метанию наступательных гранат получили ранения.

Врачи-хирурги миротворческого персонала Украины подполковник медицинской службы Кирилл КРАВЧЕНКО и майор медицинской службы Владимир НЕГОДУЙКО и врач-анестезиолог майор медицинской службы Виталий ДОБРОВОЛЬСКИЙ провели две операции. Первая операция по удалению постороннего тела из голеностопного сустава продолжалась почти час, а вторая операция по удалению постороннего тела из локтевого сустава - 1,5 часа.

Прооперированные хорватские миротворцы чувствуют себя хорошо и уже через несколько дней смогут приступить к исполнению своих миротворческих обязанностей.

*** Украинский миротворческий персонал входит в состав Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан (ISAF) с мая 2007 года.

На сегодняшний день украинский миротворческий персонал состоит из 10 офицеров. Один проходит службу в штабе Международных сил содействия безопасности в Афганистане (г. Кабул), два – офицеры национального элемента обеспечения (г. Кабул), семь – офицеры и врачи литовской Группы по восстановлению провинции Гор (г. Чагчаран).

Украинские военные выполняют миротворческие задачи вместе с военнослужащими Литвы, Дании, Хорватии и Грузии.