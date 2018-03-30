Почему ребенок не хочет делать уроки?

Школа – это не только один из важнейших этапов в жизни каждого человека, но и одна из проверок для родителей. Детишки льют слезы не в силах справиться с объемом домашних заданий, а родители портят нервы, пытаясь вложить хоть что-то в головы своих ребятишек. Но особым моментом являются домашние задания, которые способны буквально свести с ума и детей и родителей.

Почему же ребенок наотрез отказывается делать уроки? Почему так трудно заставить свое чадо сесть, наконец, за учебник и выучить нужный параграф? Психологи говорят о том, что причин этого может быть несколько.

Причина 1. Ребенок боится, что не сможет справиться с поставленной перед ним задачей.

Многие дети просто панически боятся неудач. У большинства детей этот страх провоцирует хаотичное, необъяснимое поведение: ребенок вертится из стороны в сторону, не может сосредоточиться на чем-то одном и спокойно ответить на вопрос. Но есть и та часть малышей, у которых реакция организма на страх проявляется иначе: эти детишки, наоборот, "затормаживаются".

При этом малыш выглядит отрешенным, почти безмятежным. Он может спокойно сидеть и смотреть в книгу, но никак не реагировать на ваши реплики. Если вы будете кричать в такой ситуации на ребенка, ругать его, то можете еще сильнее напугать его, тем самым ухудшив ситуацию. Запаситесь терпением и выдержкой, помогайте своему чаду решать задачки и писать грамматические упражнения. Как только ребенок поймет, что боятся ему нечего, что вы всегда рядом и готовы оказать ему помощь, то он расслабится и работать с ним будет гораздо легче.

Причина 2. Некоторые ребята не хотят делать домашнее задание по тем или иным предметам, потому что они для них непонятны, сложны. Например, ребенок отказывается решать задачки по математике, так как ему не дается логическое мышление. Ругать ребенка бесполезно. Решить данную проблему можно только одним способом: помочь справиться с имеющимися трудностями. Начните заниматься со своим чадом, решайте трудные задачки вместе, постарайтесь донести до него модель их решения, их смысл. Если не можете справиться с имеющимися трудностями у ребенка самостоятельно, то наймите ему репетитора. Пусть специалист поработает с ребенком. Как только порог под названием «трудно» будет преодолен, желание отлынивать от работы пройдет само собой.

Причина 3. Как ни парадоксально, но иногда именно взрослые виноваты в том, что ребенок отказывается от выполнения домашних заданий.

Ни для кого не секрет, что дети могут идти на открытое столкновение с волей взрослых, нарушать запреты и демонстрировать непослушание только для того, чтобы обратить на себя внимание родителей. Иногда ребенок решает добиться внимания к своей персоне отказом от выполнения домашних заданий. Как решить эту проблему? Вывод, кажется, очевиден: нужно окружить ребенка заботой, вниманием и любовью, даже в том случае, если вам кажется, что чадо и без того получает всего этого с лихвой. Помните о том, что родители – это самые главные для ребенка люди, важнее которых у него никого нет. Ваш малыш нуждается в вашем внимании так же сильно, как вы когда-то нуждались во внимании со стороны вашей мамы. В отдельную группу следует выделять детишек, учащихся в младших классах. Они также часто отказываются от выполнения домашних заданий, но для того, чтобы решить эту проблему, к ним нужен особый подход. Одним из способов заставить ребенка регулярно делать уроки является…разрешение их не делать. По мнению детских психологов, ученику младших классов гораздо труднее, чем старшеклассникам признаться всем в том, что урок не выучен. Вот и не мешайте ребенку прочувствовать все негативные последствия невыполненного домашнего задания, что называется «на собственной шкуре». Пусть ребенок не выполняет домашних заданий и отправляется в школу. Получив одну-две «двойки», малыш поймет, как это неприятно и, скорее всего, захочет «реабилитироваться». Этот способ является более эффективным, чем всем известные и широко применяемые родителями уговоры и скандалы. Еще один способ – лишение важных для ребенка благ. Психологи считают, что родители должны придерживаться строго принципа: учеба – это дело ребенка, и только он вправе решать, выполнять домашние задания или нет. При этом, родители имеют право требовать от своего чада положительных отметок. Если ребенок получает «двойку» не потому, что ему с трудом дается предмет, а из-за неподготовленности к уроку, то вы можете позволить себе лишить его каких-либо важных для него благ. Например, можете не давать карманных денег какой-то промежуток времени, запретить компьютерные игры или просмотр телевизора. Тогда ребенок сознательно сделает выбор между приятным бездельем и не таким приятным, зато поощряемым трудом. А прямого принуждения вам удастся избежать.

Следует также помнить, что не всегда странные орфографические ошибки или трудный процесс чтения связаны с нежеланием ребенка или его глупостью.

В медицине существуют такие понятия, как дисграфия и дислексия. Дислексия и дисграфия – это определенные расстройства, при которых одна часть мозга работает быстрее или более развита, чем другая. Определить наличие этих расстройств вам поможет наличие в тетради ребенка следующих ошибок: постоянный пропуск букв, дублирование букв, зеркальное написание букв, путаница со звонкими и глухими согласными в сильной позиции. Помимо этого ребенок может менять буквы в слове местами, не видеть границ слов и делать другие необъяснимые ошибки. Если вы заметили данные нарушения письма, то, как можно скорее обратитесь к школьному логопеду. Если в школе, где учится ваш ребенок логопеда нет, то узнайте в какой из школ вашего района такой специалист имеется.

Чем раньше специалист начнет заниматься с вашим чадом, тем больше шансов на то, что ребенок в будущем сможет писать без ошибок. Но не паникуйте. Дислексия и дисграфия – это нарушения, которые чаще всего не приносят никаких бед ребенку. Ни о каких отклонениях в развитии речи здесь не идет.

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