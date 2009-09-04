Родился ребенок, зачатый с помощью уникальной технологии

В Великобритании появился на свет первый ребенок, при зачатии которого использовалась новая технология генетического сканирования.

Мальчик, которого назвали Оливером, родился у 41-летней женщины. Тринадцать раз экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) ее яйцеклеток проходило неудачно. Трижды "подсадка" полученных эмбрионов заканчивалась выкидышами.

Новая методика генетического сканирования была разработана учеными из Ноттингемской клиники по лечению бесплодия во главе с профессором Саймоном Фишелом. Технология позволяет проводить быстрый анализ генетического материала оплодотворенной яйцеклетки на наличие хромосомных патологий. По словам Фишела, половина яйцеклеток у молодых женщин и до 75% у дам старше 39 лет имеют хромосомные аномалии.

В процессе созревания яйцеклетка выбрасывает из себя половину генома, чтобы освободить место для хромосом сперматозоида. Дублированные гены уходят в так называемое полярное тельце, которое располагается у края яйцеклетки. Проблема заключается в том, что яйцеклетка может избавиться как от больных генов, так и от здоровых. Если в яйцеклетке не хватает какой-либо хромосомы, эмбрион может оказаться нежизнеспособным, а если она содержит лишнюю хромосому, оплодотворение может пройти неудачно, или же эмбрион унаследует генетические заболевания.

Новая методика - сравнительная геномная гибридизация (Comparative Genomic Hybridization, CGH) - позволяет проверять яйцеклетки и эмбрионы при ЭКО, оценивать состояние всех хромосом и отбирать самые полноценные с хромосомной точки зрения зародыши. У края яйцеклетки лазером проделывается отверстие, после чего полярное тельце высасывается пипеткой. Анализ тельца дает ученым возможность выяснить, какие хромосомы остались в яйцеклетке - нормальные или дефективные, и содержит ли она достаточное количество хромосом. Вся процедура занимает 24 часа.

Медики полагают, что у двух из трех женщин попытки ЭКО заканчиваются неудачей, поскольку имплантированные им эмбрионы нежизнеспособны из-за хромосомных патологий. Из восьми яйцеклеток, взятых у матери Оливера, только две оказались нормальными. Из одной из них появился Оливер.

Ученые надеются, что технология CGH поможет существенно увеличить шансы бесплодных пар на зачатие, а также позволит сократить количество многоплодных беременностей, которые часто возникают в процессе лечения от бесплодия.

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