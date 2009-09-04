Женщинам нужно употреблять больше фолиевой кислоты
Для предупреждения патологий у детей
Врачи из Шотландской ассоциации врожденных заболеваний позвоночника рекомендуют женщинам детородного возраста принимать большое количество фолиевой кислоты, чтобы их будущие дети не страдали расщелиной позвоночника.
Особенно богаты фолиевой кислотой зеленые овощи и мед (см. фото на главном экране).
Расщелина позвоночника (spina bifida) — дефект внутриутробного развития, при котором у новорожденного часть спинного мозга и его оболочек зияет через щель в позвоночнике. Основными симптомами дефекта являются паралич нижних конечностей, недержание мочи и задержка умственного развития, вызванная обычно гидроцефалией.
За последний год в Великобритании родилось 15 детей с расщелиной позвоночника. Эта цифра в два раза превышает стандартный показатель. По мнению ученых, число страдающих этим недугом детей увеличилось из-за того, что беременности часто бывают незапланированными, и матери начинают принимать фолиевую кислоту слишком поздно. Формирование спинного мозга эмбриона происходит в первые четыре недели развития, и если расщелина позвоночника уже возникла, прием фолиевой кислоты после этого срока становится бесполезен.
О том, что фолиевая кислота значительно снижает риск развития расщелины позвоночника, известно давно. Животные и человек не синтезируют этот водорастворимый витамин группы B, получая его вместе с пищей либо благодаря микрофлоре кишечника. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах с листьями, бобовых, коричневом рисе, хлебе из муки грубого помола, дрожжах, входит в состав меда. Во многих странах законодательство обязывает производителей мучных продуктов и зерна обогащать их фолиевой кислотой.
Специалисты Британского агентства по пищевым стандартам рекомендуют женщинам до двенадцатой недели беременности принимать по 400 микрограммов (1 микрограмм равен 0,001 миллиграмма) фолиевой кислоты в день.