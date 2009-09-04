Минздрав проверяет молокозаводы, поставляющие продукты в детсады

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ сообщил, что проводится проверка продукции молокозаводов, которые осуществляли поставки в детсады Джанкоя (АРК), где госпитализированы 83 воспитанника.

«Мы работает с областями, из которых поставлялись продукты – Запорожье, Херсонская область. Там проверяются молокозаводы», - отметил глава Минздрава Украины.

Министр также сообщил, что «идет серьезное расследование полностью по всем направлениям».

«Ориентировочно мы всем выставляем (диагноз) острые энтероколиты», - сообщил В.КНЯЗЕВИЧ. Состояние детей оценивается врачами как «условно удовлетворительное».

«Какова причина сложившейся ситуации - будет понятно после проведения исследований, будут сделаны все посевы, чтобы установить, какая патология у детей», - отметил министр.

По его словам, созданы 5 бригад, которые проводят подворные обходы.

Министр призвал джанкойских родителей, у которых дети остались сегодня дома – не пошли в детские сады, обращаться к врачам, если у дошколят есть какое-либо недомогание.

Со своей стороны главный санитарный врач Крыма Мария КРОВЯКОВА сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны в воскресенье.

Она добавил, что обследуются все сотрудники детсадов на наличие инфекций.

Как сообщал УНИАН, по поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создана правительственная комиссия для расследования причин ситуации в Джанкое, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование ЧП в Джнакое. Кроме того, глава державы просил руководителя Совета министров Автономии Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и обеспечить пострадавших необходимой помощью.