Помидоры - суперполезные овощи

Свежие помидоры – идеальная еда для того, чтобы восполнить потерю минеральных веществ. Они содержат калий (полезен для сердца, способствует выведению избытка жидкости из организма), магний (помогает телу адаптироваться к холоду), железо (рекомендуется при анемии), цинк (необходим для роста клеток кожи, волос и заживления ран), кальций (укрепляет кости), фосфор (участвует в обменных процессах).

Томаты содержат большое количество органических кислот, которые необходимы нашему организму для нормальной работы.

В помидорах – целая армия витаминов группы В, Е и особенно С. 100 г спелых помидоров (3-4 среднего размера плода) способны на четверть покрыть суточную потребность в витамине С.

В последнее время внимание ученых сосредоточено на еще одном веществе, содержащемся в томатах, – ликопине. Это органическое соединение, благодаря которому помидоры и имеют характерный красный цвет. Ликопин считается одним из самых сильных натуральных антиоксидантов, то есть защищает клетки организма от внешних и внутренних токсических воздействий. Это особенно важно для интенсивно функционирующих систем, таких как, например, сердечно-сосудистая система.

А чтобы помидоры принесли вашему организму максимум пользы, заправьте салат растительным маслом. В соединении с растительными жирами ликопин усваивается значительно лучше.

Еще одно приятное и очень полезное свойство томатов – низкая калорийность (23 ккал на 100 г). Входящий в состав помидоров хром способствует более быстрому насыщению, а это значит, что и мысли о еде будут посещать вас не так часто. Несмотря на такую огромную пользу, которую способны принести организму помидоры, все же осторожными с их употреблением советуют быть тем, у кого есть явные нарушения обмена вещества, а также тем, кто страдает аллергией на красные овощи и фрукты.