Из Тернополя полностью прекратили вывозить мусор

Вывоз мусора из Тернополя полностью прекращен.

Об этом сообщил заместитель городского головы Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай МАРЦЕНЮК во время рабочего совещания при участии представителей правоохранительных органов, областного и городского управления чрезвычайных ситуаций, санстанции города и области, управления здравоохранения, коммунальных служб, осуществляющих вывоз мусора.

По словам Н.МАРЦЕНЮКА, все лимиты по вывозу мусора на полигоны сел и городов Тернопольской области и других областей, с которыми существовали договоренности, исчерпаны, потому отныне бытовые отходы из Тернополя не будут вывозить. “Ситуация осложняется тем, что окружающие села Тернопольского района также не имеют паспортизованных полигонов твердых бытовых отходов. Потому на сегодняшний день улицы Тернополя перегружены мусором. Предварительно принято решение складировать бытовые отходы в специальные мешки, однако, это не решает проблемы вывоза мусора из города в целом”, – констатировал Н.МАРЦЕНЮК.

В пресс-службе горсовета отметили, что проблема также осложняется тем, что с началом нового учебного года и завершением сезона отпусков количество населения в городе увеличилось ориентировочно на 15%, что привело и к увеличению количества мусора.

В среднем за сутки Тернополь продуцирует 1 тыс. куб. м мусор

Как сообщал УНИАН, с 1 августа жители прилегающих сел к Малашевской мусорной свалке, куда вывозится мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Люди блокируют дорогу уже больше месяца, ведя круглосуточные дежурства.

Официально мусорная свалка закрыто для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Свалка находится в 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформирован породами, не способными выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ с поверхности свалки в производительный водоносный слой.

С 21 августа до 3 сентября мусор из Тернополя вывозили и в другие области, но не полностью, поскольку из-за длинных расстояний перевозчики мусора делали меньше рейдов. Поэтому отходы во дворах продолжали накапливаться.

20 августа руководители Тернополя и области достигли общего виденья в решение проблемы, сложившейся в областном центре с вывозом мусора, и заключили меморандум об общем финансировании проектной документации на строительство мусороперерабатывающего завода. Тернопольский горсовет также обязался в пределах города финансировать работы по раздельной сортировке мусора.