Воспитанники школы-интерната отравились беладонной

В городе Вольнянск Запорожской области в реанимационное отделение центральной районной клинической больницы госпитализировали четырех воспитанников специальной общеобразовательной вспомогательной школы-интерната.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, выяснилось, что во время прогулки в парковой зоне дети употребляли дикорастущую дурман-траву „Belladonna”. По состоянию на 7 часов утра 4 сентября госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.