Количество госпитализированных дошкольников в Джанкое уже 83

По состоянию на 8.30 4 сентября 2009 г. количество детей, госпитализированных в г. Джанкое (Автономная Республика Крым), достигло 83 лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

На место события прибыли министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, министр здравоохранения АР Крым Сергей ДОНИЧ, комиссия Минздрава Украины по расследованию причин инцидента.

По данным пресс-службы Минздрава, первый ребенок был госпитализирован в стационар Джанкойской инфекционной детской больницы в 8 часов 3 сентября с повышенной температурой, поносом, рвотой. С 10 часа утра до 13.00 в больницу попали еще девять детей с похожими явлениями. С 10.00 начаты мероприятия по ликвидации очага кишечной инфекции.

Учитывая, что дети обращались за помощью из детских учреждений № 9 и №5, бригадным методом силами специалистов мгородов Джанкой и Симферополь, инфекционистами и педиатрами проведены осмотры детей с целью выявления симптомов заболеваний.

Начат осмотр персонала детских учреждений и с 14.00 осмотры отсутствующих детей 3 сентября в детских коллективах. Выявлено на дому 6 больных детей.

Госпитализированные дети в возрасте от 1,9 года до 7 лет находились в разных детсадах №№ 5, 7, 9, 14, 16. В целом в детских учреждениях находится 770 детей.

Легкое течение заболевания имеют 53 пациента, средней тяжести - 30.

Предварительный диагноз – гастроэнтероколит.

3 и 4 сентября закрыты детские сады №№5 и 9, из которых госпитализированы большинство детей; обследованы сотрудники и дети; отобраны для исследования продукты, вода и смывы.

Проводится детальное эпидрасследование