В Донецкой области питбультерьер покусал 3-летнюю девочку

В Донецкой области с серьезными травмами лица госпитализирована 3-летняя девочка, которую покусала собака.

Как сообщила мариупольская газета «Ильичевец», девочку, жительницу одного их городов Донецкой области, привезла в детский санаторий города Мариуполя ее бабушка. Сама она сняла комнату в одном из частных домов рядом с санаторием. В один из дней бабушка забрала внучку к себе, тогда и случилось несчастье. В какой-то момент ребенок оказался один на один с 14-летним питбультерьером - собакой хозяев дома. Никто не заметил, как собака напала на ребенка. Она вцепилась девочке в лицо, изуродовав щеки, губы и челюсть. Пострадавшую малышку срочно увезли в больницу.

По словам начальника управления ветеринарной медицины г. Мариуполя Константина ГОРОДЕЦКОГО, девочку перевезли в клинику микрохирургии г. Донецка, где она в настоящее время проходит курс лечения. Помощь семье пострадавшего ребенка оказывает хозяйка питбультерьера.

К.ГОРОДЕЦКИЙ также уточнил, что в течение 10 дней собака будет находиться под наблюдением ветеринаров с целью установить, не больна ли она бешенством.

Комментируя ситуацию, руководитель Мариупольского городского отделения Кинологического союза Украины Людмила ЛЯШОВА отметила, что питбультерьеры относятся к бойцовой группе собак, но в Украине, в отличие от ряда стран, они не входят в перечень запрещенных. Хозяева держат их на общих основаниях и Правилах содержаниях для животных.

«При правильном обучении и чистокровной породе эти собаки вполне адекватны, - объяснила Л.ЛЯШОВА. - Но если держать животное, ограничивая ее пространством частным двором, то такие собаки становятся несоциализированными. Они могут проявить агрессию при любом непривычном для них звуке или быстром движении».

Кинолог настоятельно рекомендовала владельцам собак тесно сотрудничать с профессионалами-кинологами, так как, «чтобы держать собак, нужно знать их генетическую наследственность, отслеживать психику и не ограждать их от внешнего мира», пишет газета.