Число детей, отравившихся в Джанкое, возросло до 83

Число детей, госпитализированных с признаками отравления в крымском городе Джанкой, возросло до 83 по состоянию на 8:30 сегодняшнего утра.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

На место события прибыли министр здравоохранения Украины Василий Князевич, министр здравоохранения АР Крым Сергей Донич, комиссия Минздрава Украины по расследованию причин инцидента.

Первый ребенок был госпитализирован в стационар Джанкойской инфекционной детской больницы в 8 часов 3 сентября с повышенной температурой, рвотой и другими признаками расстройства. С 10 часа утра до 13:00 поступило еще 9 детей с похожими симптомами. Учитывая, что дети обращались за помощью из детских учреждений № 9 и №5, бригадным методом силами специалистов городов Джанкой и Симферополь, инфекционистами и педиатрами проведены осмотры детей с целью выявления симптомов заболеваний.

Минздрав сообщает, что госпитализированы дети в возрасте от 1,9 до 7 лет, они находились в разных детских садах № 5, 7, 9, 14,16. Дети госпитализированы с разными симптомами. Детские сады № 5 и 9, из которых госпитализированы большинство детей, закрыты.

Легкая форма заболевания наблюдается у 53 пациентов, средней тяжести – у 30.

Предварительный диагноз - гастроэнтероколит.

Лечения осуществляется в полном объеме бесплатно, запасов медикаментов достаточно.

3 и 4 сентября закрыты детские сады № 5 и 9, из которых госпитализированы большинство детей; обследованы сотрудники и дети; отобрано для исследования продукты, воду и смывы.

Проводится эпидрасследование.

К расследованию ситуации и ликвидации вспышки инфекции приобщились специалисты заведений здравоохранения АР Крым, Миндзрава Крыма, Крымской республиканской СЭС, СЭС города Джанкой, Минздрава Украины, Джанкойской районной госадминистрации и городского исполкома.