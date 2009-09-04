9 октября пройдут парламентские слушания по борьбе с туберкулезом

9 октября пройдут парламентские слушания по вопросам борьбы с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Херсоне сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, слушания будут касаться изменений законодательства в вопросах, связанных с борьбой с туберкулезом.

«Наш комитет подготовил изменения в закон о борьбе с туберкулезом, который был принят еще в 2001 г», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

В частности, по ее словам, изменения предусматривают внедрение принудительного лечения от туберкулеза.

Как отметила депутат, в Украине насчитывается около 500 тыс. больных туберкулезом, состоящих на учете в медучреждениях, в т.ч. около 90 тысяч химиорезистентных больных, то есть тех, которых невозможно вылечить существующими препаратами.