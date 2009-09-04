Генпрокуратура расследует массовое отравление детей в Крыму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в связи с массовым отравлением детей 3 сентября с.г. в г. Джанкой (АРК) поручил Генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО безотлагательно организовать расследование для выяснения причин, которые привели к чрезвычайной ситуации, и принять ссответствующие меры реагирования.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО также обратился к министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ с поручением немедленно создать комиссию по расследованию чрезвычайной ситуации и лично отправиться на место для организации неотложной медицинской помощи.

Глава государства также просит председателя Совета министров АР Крым Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и принять безотлагательные организационные меры для оказания потерпевшим необходимой медицинской и материальной помощи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер четверга, 3 сентября, 59 детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией с явлениями гастроэнтероколита в городе Джанкой в Крыму.

«Госпитализированы 59 детей из детсадов №5, 9, 16», – сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии.

Сейчас в Джанкое работает бригада крымских специалистов – инфекционисты, педиатры, анестезиологи.