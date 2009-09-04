Шоколад полезен для кожи

Давно известно, что масло какао – это очень ценное косметическое средство. Сейчас выяснилось, что какао и шоколад с высоким содержанием флавоноидов полезны для кожи и при употреблении внутрь. Под действием этих продуктов уменьшаются сухость и шелушение, кожа становится более гладкой, лучше переносит ультрафиолетовое излучение. Ранее уже было доказано, что флавоноиды какао улучшают кровообращение и работу сосудов.

В исследовании участвовали здоровые женщины в возрасте от 18 до 64 лет. Одна группа ежедневно пила какао, богатое флавоноидами (329мг), другая – какао с низким содержанием флавоноидов (27 мг). В течение 12 недель ученые периодически оценивали состояние кожи участниц исследования (чувствительность к ультрафиолетовому облучению, кровоснабжение, структуру и текстуру, увлажненность).

У тех женщин, которые пили какао с высоким содержанием флавоноидов, состояние кожи значительно улучшилось по всем показателям, тогда как у женщин, пивших какао, бедное флавоноидами, состояние кожи не изменилось.

«Мы потрясены тем, насколько улучшилось состояние кожи у участниц исследования», - говорит главный автор работы Catherine Kwik-Uribe. «Чаще всего, здоровье кожи пытаются восстановить, используя наружные средства. В последние годы глубоко изучались полезные свойства флавоноидов какао, стало известно, что они улучшают кровообращение. К счастью, этот эффект можно использовать и для улучшения состояния кожи», - объясняет она.

medlinks.ru