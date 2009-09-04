Эффективная диета для ленивых

Вы слишком ленивы, чтобы сидеть на диетах и ходить в спортзал? Это не проблема, утверждают западные специалисты. Они разработали эффективный план для тех, кто хочет похудеть, не прилагая к этому много усилий.

Эксперты составили диетический план, следуя которому, вы сможете похудеть на 3-4 килограмма за 6 месяцев, при этом не утруждаясь.

Во-первых, необходимо отказаться от цельного молока в пользу обезжиренного. Если вы любите пить чай или кофе с молоком, то и в этом случае следует заменить жирное молоко.

На завтрак нужно обязательно съесть хотя бы 1 вареное яйцо. Исследования показывают, что такой завтрак помогает сократить калорийность обеда и ужина на 400 единиц.

Начинайте обед и ужин с жидких блюд. Благодаря этому порции вторых блюд будут меньше.

Есть необходимо медленно, тщательно пережевывая пищу. Это поможет вам быстрее утолить чувство голода. Эксперименты показывают, что если человек ест медленно, то ежедневная доза потребляемых калорий сокращается на 125 единиц.

Кроме того, необходимо пить зеленый чай - до 4-5 чашек в день. Только это поможет похудеть на 3 килограмма за 10 месяцев.

А вот посещение спортзала можно легко заменить ежедневной 15-минутной зарядкой перед телевизором.

www.zabolel.net