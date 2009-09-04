Чем опасен аспирин

Здоровые люди, ежедневно принимающие аспирин, чтобы уменьшить вероятность возникновения тромбов в сосудах, только подвергают себя лишнему риску кровотечения. К такому выводу пришли британские ученые, которые опубликовали результаты своего труда под названием "Аспирин для асимптоматического атеросклероза".

Исследование британцев не ставит под сомнение положительное воздействие аспирина как антикоагулянта для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы труда обеспокоены постоянным потреблением аспирина совершенно здоровыми людьми.

"Сердечники" действительно уменьшают опасность инсульта, постоянно принимая аспирин, - говорит Питер Вайсберг, директор британского Фонда сердечных заболеваний. - Исследование доказывает, что тот, кто не страдает артериальными и сердечными заболеваниями, не должен принимать аспирин, так как вред - опасность кровотечения - может оказаться для них намного больше пользы".

В эксперименте приняло участие 3500 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 75 лет, никогда не страдавшие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В течение восьми лет половине группы давали ежедневно 100 мг аспирина а другой половине плацебо.

В обеих группах не было зафиксировано ни одного серьезного случая сердечно-сосудистого характера, зато в группе принимавшей аспирин кровотечения составили 2%, тогда как во второй половине всего 1.2%

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2005 году от патологий сердечнососудистой системы умерли 17.5 млн. человек, то есть 30% общей смертности.

Ранее американские ученые сообщали, что обычный аспирин снижает число смертельных случаев среди больных раком прямой кишки. По их мнению, регулярный прием этого препарата, видимо, предотвращает и рецидивы заболевания, но об окончательных выводах говорить пока еще преждевременно. Кроме того, ежедневные небольшие дозы аспирина снижают вероятность развития сердечных приступов и инсультов, а также помогают облегчить недомогания и боль.

Доктор Эндрю Чен вместе с коллегами из Центральной массачусетской больницы и Медицинской школы Гарвардского университета изучили воздействие аспирина на 1279 мужчин и женщин, страдавших от рака желудочно-кишечного тракта, но не имевших метастазов. Исследователи обнаружили, что число смертельных исходов среди людей, начавших регулярно принимать аспирин сразу после установления диагноза, оказалась на 30 проц ниже, чем у тех, кто не использовал препарат. Чен объяснил это тем, что аспирин подавляет активность фермента циклооксигеназы-2, которая стимулирует деление клеток и способствует развитию воспалительных процессов.

Однако, несмотря на определенный положительный эффект, аспирин может стать причиной серьезных желудочных кровотечений. Ученые подчеркивают, что необходимо продолжить клинические исследования, прежде чем рекомендовать препарат для регулярного использования при лечении пациентов с раком прямой кишки. Этот вид онкологии в США по числу летальных исходов уступает только раку легких. По оценкам Национального онкологического института США, в этом году от рака прямой кишки умрет примерно 50 тыс американцев.

utro.ua