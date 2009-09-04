Простые правила для здоровья мозга

И без того хрупкий мозг человека, ежедневно подвергается негативным воздействиям, мозг – как апофеоз всего человеческого организма в первую реагирует и на наши перегрузки и на экологию, на наш нездоровый образ жизни. Если не помогать нашему организму и мозгу в частности, то нарушение работы нервной системы, а значит и сбой всего организма нам обеспечены. Для того, что бы этого не произошло, достаточно следовать простейшим правилам. Они помогут предупредить развитие болезней, сохранят память, и ясный ум, сделают нашу жизнь счастливой и успешной.

1. Следите за своим питанием. Максимально исключите продукты с высоким содержанием соли и жира (в особенности колбасы, супы из пакетиков и т.п.). Исключите из рациона сахар и белый хлеб. Отдавайте предпочтение зелени, фруктам, овощам и крупам. Лучшая пища для мозга - «средиземноморская» диета: рыба, морепродукты, овощи, фрукты, оливковое масло.

2. Хотите, что бы ваш мозг всегда служил вам верой и правдой, не был головной болью в прямом и переносном смысле? Исключите кофе и черный чай. Вместо этих напитков пейте зеленый чай – он тонизирует, «просветляет» мозги, оказывает антиоксидантное воздействие.

3. Так же как чистку зубов и обед, включите в свой режим дня физические нагрузки. Ежедневная прогулка в течение 30 мин., отказ от лифтов, коньки, ролики, велосипед, пробежки – все это помогает организму вырабатывать вещества, улучшающие мозговую деятельность и позволяет достаточной мере снабжать мозг кровью.

4. Алкоголь, конечно, чистит сосуды и алкоголики редко умирают от инфарктов, но для мозга алкоголь губителен. Максимальная доза: стакан вина или пива в день – вот предел, за которым мозг уходит в нокаут. А полезные вещества, которые есть в вине, самым полезным из которых является ресвератрол - можно получить и другими способами .

5. Если Вы курите, заканчивайте с этой самоубийственной привычкой. Здоровый мозг подарит вам гораздо сильные и приятные ощущения, чем способен дать никотин.

6. А для того, что бы ваш мозг мог справится с любыми трудностями, принимайте специальные препараты, которые усиливают возможности мозга .

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