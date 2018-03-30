Иммунная система организма человека: что это такое и как она развивается

Иммунная система - это совокупность средств, направленных на уменьшение любых внешних воздействий на организм эмоционально-психологического или химического (минерального, растительного, животного происхождения), а также максимально возможное в этих условиях сохранение постоянства и стабильности внутренней среды организма - гомеостаза. Если иммунной системе не мешать, она позволит не только изменить и улучшить качество жизни, минимизировав проявления заболеваний внутренних органов, но и способствовать достижению активного долголетия. В становлении иммунной системы человека можно выделить несколько этапов. Причем каждый последующий этап существенно зависит от предыдущих.

ПЕРВЫЙ ЭТАП - до зачатия. Половые клетки развиваются в организмах будущих родителей. И их развитие происходит в тех условиях, которые к тому времени созданы. В очень плохих условиях зачатие становится проблематичным или не наступает вовсе. Если предварительно создать запас витаминов, макро- и микроэлементов, антиоксидантов - развитие половых клеток будет происходить оптимально. И, соответственно, фон для сильного иммунитета в дальнейшем. Правда, развитие стартует с того уровня, какой был передан в наследство их родителями. Если в семье безответственно относятся к продолжению рода - генетические нарушения будут накапливаться, а уровень здоровья членов семьи постепенно падать. К зачатию нужно подходить ответственно.

ВТОРОЙ ЭТАП - внутриутробный. Его можно разделить на несколько периодов: эмбриональный (питание происходит непосредственно через ткани мамы) и плацентарный (ребенок и мама разделены плацентой).

В эмбриональном периоде происходят наиболее значительные изменения с половыми клетками, закладываются основные ткани и органы будущего ребенка. Но при этом он не защищен как от ранее накопленных мамой шлаков обмена веществ, так и новых, поступающих с медикаментами, некоторыми продуктами и напитками. Этот период тянет за собой весь негатив эндоэкологии, созданный мамой. Нормально сформированный орган станет залогом сильного иммунитета в дальнейшем. А нарушения закладки и формирования в дальнейшем сделают его слабым звеном в системе иммунитета.

В плацентарном периоде защита от неблагоприятных факторов окружающей среды у ребенка уже есть. К этому времени нерадивые родители уже знают о возникшей беременности, обращаются в женскую консультацию. Но все основные органы уже заложены и находятся в развитии. Фундамент здоровья и иммунитета (соответствующий предварительной подготовке) уже заложен. И гинеколог может лишь наблюдать за развивающейся беременностью. Он в этом случае - активный наблюдатель. Единственная целенаправленная помощь - рекомендовать прервать плохо развивающуюся беременность. Изменить и устранить уже имеющиеся нарушения в развитии практически невозможно.

О нарушениях в иммунной системе ребенка на этих этапах свидетельствуют как врожденные дефекты развития, так и тяжелое протекание послеродового периода, частые заболевания первые 6 лет жизни, склонность к тяжелому протеканию любых инфекций (в том числе и гриппа), повышение вероятности возникновения онкологических заболеваний у детей.

Неосведомленная женщина в период беременности теряет уникальный шанс омоложения своего организма. Раньше считалось, что на 7 лет. Вместо этого неизбежные чрезмерные потери питательных веществ как минимум во время беременности приводят к увеличению ее биологического возраста.

ТРЕТИЙ ЭТАП - роды. Учитывая непредсказуемость развития беременности в таких условиях, увеличение патологии беременности и возможную патологию в родах гинекологи все чаще рекомендуют кесарево сечение. Они облегчают этим жизнь себе, но осложняется послеродовый период как у будущей мамы, так и ее ребенка. Полученные при операции значительная травма и наркоз скажутся на состоянии обоих, но будут списаны на плохую подготовку к беременности и обосновывать необходимость проведения кесарева сечения.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП - внеутробный. В нем можно выделить несколько периодов:

Ранний послеродовый период (1-й месяц жизни) - самый сложный. Если роды происходили естественным путем - естественная "технология" уже отработана на протяжении всей эволюции человека. Если через кесарево сечение - нарушается не только формирование психологического взаимопонимания между мамой и ребенком, но и их восстановление после беременности. Новорожденный, не получающий пассивный иммунитет с материнским молоком с первых часов жизни вынужден вырабатывать его самостоятельно. В результате все присущие этому возрасту воспалительные заболевания протекают более тяжело. Возникает необходимость в применении антибиотиков, что дополнительно подавляет иммунитет.

Период активного становления иммунной системы (первые 5-6 лет жизни). При естественном родоразрешении и грудном вскармливании с первых часов жизни ребенок получает с материнским молоком антитела, защищающие его от микроорганизмов и вирусов. И естественные в этом периоде заболевания (дисбактериоз, конъюнктивит, дерматит и т.п.) протекают в стертой форме.

В случае кесарева сечения либо невозможности грудного вскармливания по сопутствующим заболеваниям иммунная поддержка от мамы отсутствует и ребенок вынужден формировать защиту самостоятельно. И каждая встреча с бактериями будет сопровождаться воспалительным процессом, который в норме должен заканчиваться через 5-6 суток выработкой собственных антител. А только в кишечнике взрослого человека насчитывается около 500 видов микроорганизмов! Ребенок же стартует с 0.

Существенное значение в этот период имеет характер питания ребенка. Наличие в рационе продуктов необычайно быстрого приготовления или продолжительного хранения дополнительно перегружает незрелую иммунную систему ребенка.

Эмоциональный фон, психологический комфорт обеспечивают оптимальное протекание всех реакций в организме, в том числе и иммунных.

Период оптимальной активности иммунной системы (6-35 лет). Если первые 6 лет жизни ребенок часто и продолжительно болел - он имеет все шансы перенести эти заболевания и дальше. Скомпрометированной иммунной системе очень трудно самостоятельно подняться с колен. А тем более из положения лежа. А при регулярном употреблении синтетических медикаментов ее шансы еще больше падают. Активное подавление воспалительных процессов создает фон для развития болезней накопления, онкологических заболеваний.

Период постепенного угасания активности иммунной системы (после 35-40 лет). С этого времени все жизненные процессы постепенно теряют свою активность. Постепенно снижается иммунитет, особенно клеточный. Резко возрастает вероятность развития онкологических заболеваний (в 2 раза каждые 5 лет). Если привычка нарушать физиологические условия жизни сохраняется - заболевания начинают проявляться в этом возрасте. Наличие же хронических заболеваний и их регулярное обострение до 35 лет отражает соответствующий биологический возраст.

Таким образом, для нормального функционирования иммунной системы на протяжении жизни необходимо обеспечение ее работы. Причем начинать необходимо с более ранних этапов ее становления.

Борис СКАЧКО,

фитотерапевт, автор 20 опубликованных книг и брошюр, более 40 научных, более 300 популярных статей по темам: фитотерапия, валеология, правильное, здоровое питание, здоровый образ жизни.