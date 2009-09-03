Завтра в Украине - дожди, ливни и град

4 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В восточной части, на юге Левобережья и в Крыму, а днем и в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, местами град; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 22-27°, в восточных областях 18-23°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 22-27°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

3 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.

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