Черновицкая областная СЭС закрыла кафе, где отравились люди

Решением Черновицкой областной санэпидемстанции в городе Сторожинец закрыто частное кафе «Березка», где 29 августа во время празднования крестин отравились 15 человек.

Владелец и повар заведения привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту УНИАН в областной СЭС.

В ходе расследования в кафе выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима, которые могли стать причиной пищевого отравления: привлечение к приготовлению блюд лиц без прохождения медицинского осмотра, нарушение технологии приготовления пищи, несоблюдение правил личной гигиены.

Проведено бактериологическое и вирусологическое обследование заболевших и лиц, которые присутствовали на праздновании, бактериологическое, вирусологическое обследование смывов, питьевой воды.

Окончательно источник инфекции пока не установлен, эпидемиологическое расследование продолжается. По факту пищевого отравления возбуждено уголовное дело, проводится следствие.