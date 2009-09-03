Черновицкая областная СЭС закрыла кафе, где отравились люди

13:27, 03 сентября 2009
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 Возбуждено уголовное дело

Решением Черновицкой областной санэпидемстанции в городе Сторожинец закрыто частное кафе «Березка», где 29 августа во время празднования крестин отравились 15 человек.

Владелец и повар заведения привлечены к административной ответственности, сообщили корреспонденту УНИАН в областной СЭС.

В ходе расследования в кафе выявлены нарушения санитарно-противоэпидемического режима, которые могли стать причиной пищевого отравления: привлечение к приготовлению блюд лиц без прохождения медицинского осмотра, нарушение технологии приготовления пищи, несоблюдение правил личной гигиены.

Проведено бактериологическое и вирусологическое обследование заболевших и лиц, которые присутствовали на праздновании, бактериологическое, вирусологическое обследование смывов, питьевой воды.

Окончательно источник инфекции пока не установлен, эпидемиологическое расследование продолжается. По факту пищевого отравления возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

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