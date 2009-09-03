Бешеный волк искусал шестерых человек на Чернобыльской АЭС

На территории Чернобыльской атомной электростанции волк набросился на ее работников, которые не успели укрыться в безопасных местах. В результате нападения пострадали шесть человек - четыре работника ЧАЭС и два сотрудника подрядной организации - ЗАО "Укрэнергомонтаж". Они госпитализированы в больницы Славутича (пять человек) и Иванкова (один человек). Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.

Нападавший волк был застрелен прибывшим нарядом милиции Чернобыля. В результате лабораторного исследования факт бешенства животного был установлен.

В районной больнице города Иванкова "ФАКТАМ" сообщили, что поступивший к ним 23-летний мужчина проходит лечение в хирургическом отделении. Он пострадал больше всех - волк сильно искусал ему левую руку в области локтевого сустава и предплечья. Пострадавшему проведена профилактика против бешенства. Угрозы для его здоровья нет. Сделаны прививки против бешенства и остальным пяти пострадавшим, находящимся в Славутиче. У них небольшие укусы рук и ног.

Как рассказали медики Славутича телеканалу "1+1", препараты от бешенства в больницу завезли как раз накануне чрезвычайного происшествия - до этого их здесь не видели в течение нескольких месяцев. По словам заведующего хирургическим отделением славутичской медико-санитарной части № 5 Вадима Успенского, если не начать лечение вовремя или не начать вообще, то пострадавший умирает. После того как хищник, покусавший людей, был убит, на территории зоны заметили еще одного волка. Работникам ЧАЭС запретили выходить на улицу - передвижение по территории разрешено только на служебном автобусе.

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