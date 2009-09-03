Депрессия станет главной болезнью человечества – ВОЗ

В ближайшие два десятилетия депрессия станет самым распространенным заболеванием в мире и оттеснит на вторую позицию нынешнего главного врага человечества - сердечнососудистые болезни. Об этом объявила в среду Всемирная организация здравоохранения /ВОЗ/.

При этом распространение депрессии будет иметь самые тяжелые последствия для экономики, социальной структуры и общей ситуации в каждой отдельной стране и целых регионов мира.

Данные оценки приведены специалистами ВОЗ на открывшемся в среду в Афинах пятом Всемирном саммите по проблемам психического здоровья.

Согласно имеющейся статистике, на сегодняшний день 450 млн. человек страдают различными формами психологического расстройства. Большинство из них проживает в развивающихся странах.

"Расчеты ВОЗ показывают, что к 2030 году депрессия станет самым распространенным заболеванием современной цивилизации", - заявил один из руководителей этой международной организации профессор Шекхар Саксена. При этом он подчеркнул, что отношение общества к психологическим проблемам человечества должно быть "кардинально пересмотрено".

ami-tass.ru