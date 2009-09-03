Какие мюсли лучше не кушать

Съеденная на завтрак “сырая каша” из овсяных хлопьев, орешков и сухофруктов - полезная и энергетическая еда, так утверждает реклама.

На деле. Необработанные хлопья далеко не каждый сможет впихнуть в себя за завтраком - даже из идейных соображений. Да и зачем это нужно, когда есть вкусные обжаренные мюсли - с медом, цукатами, шоколадом! Они так аппетитно смотрятся в тарелке, так замечательно хрустят во рту! Словом, почувствуйте разницу. И в плане калорийности - тоже. Если в суровых, необработанных мюсли калорий как в овсянке - около 300 ккал на 100 граммов, то в обжаренных с наполнителями - 400, а то и все 500 ккал.

Рацпредложение. Если не нравятся сырые хлопья, ешьте обработанные, но не обжаренные в масле, а прокаленные или запеченные. Лучшие добавки - орехи и изюм. Цукаты и кокосовые ломтики слишком калорийны. Лучшее сопровождение - молоко или йогурт, чтобы уравновесить углеводы легкоусвояемым белком.

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