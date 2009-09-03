В Крыму в результате ударов молнии погибли два человека

Два жителя Крыма погибли в результате ударов молнии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, оба несчастных случая произошли в Красноперекопском районе автономии.

2 сентября в 18.00 недалеко от железнодорожной станции во время грозы погиб 73-летний житель села Воинка.

Сегодня в 4.20 молния убила пастуха. «81-летний мужчина пас коров в степи около села Орловское и оказался мишенью для смертельного удара», - отметили в МЧС.

Тем временем, 1 сентября в Белогорском районе Крыма турист из Донецка, путешествовавший на велосипеде по плато Караби-Яйла, выжил после поражения молнией. «Разряд прошел от одного плеча и вышел через другое. Кроме того, у него был сильно учащен пульс, боли в ногах и ожоги груди», - рассказали спасатели. Пострадавший находится в реанимации. Врачи говорят, что человека от смерти, скорее всего, спасла мокрая одежда.