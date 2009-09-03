Буковина: в больницу с отравлением попали 15 человек

В Черновицкой области в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной райбольницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировано 15 человек, которые были на крестинах в частном кафе „Березка” 29 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, всего на празднике присутствовало 55 человек.

Специалисты районной СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. Предварительная причина заболевания – нарушение технологии приготовления блюд и несоблюдение правил личной гигиены. Ситуация находится под контролем Главного облуправления МЧС.