Британцев призвали отдавать органы для трансплантации

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) призвала подданных королевства не отказываться от посмертного донорства органов и тканей.

Многие британцы считают себя слишком старыми или слишком больными, чтобы их органы использовались для пересадки. Среди опрошенных старше 55 лет таких 54 процента, среди более молодых — 15 процентов.

Ещё более характерно распределение по возрастам жителей Великобритании, состоящих в официальном регистре потенциальных доноров. В группе от 16 до 25 лет каждый третий готов после смерти отдать свои органы другим людям, в группе от 26 до 35 таких четверть, а среди британцев старше 55 лет только 16 процентов состоят в регистре.

По словам профессора Джеймса Нойбергера (James Neuberger), одного из руководителей британской трансплантологической службы, представление о том, что пожилой человек не может стать донором органов и тканей, — это миф. «Органы успешно пересаживаются от людей на седьмом и восьмом десятке», - сказал он. Самый пожилой донор, сообщил Нойбергер, скончался в возрасте 104 лет. Для пересадки была использована роговица его глаза.

На самом деле абсолютным противопоказанием к донорству являются только два состояния — ВИЧ-инфекция и болезнь Кройцфельдта-Якоба (человеческий вариант «коровьего бешенства»). Болезни сердца и почек могут стать препятствием для их пересадки, однако, подчеркнули в NHS, в организме есть ещё много других органов и тканей, которые можно использовать для трансплантации.

В листах ожидания на различные пересадки в Великобритании сейчас находится 10 тысяч человек. Каждый день трое из них умирает, не дождавшись трансплантации. В британском государственном регистре доноров состоят 16 миллионов человек.

Участие в регистре NHS позволяет подданным Великобритании стать донором 23 органов и тканей, включая кожу, сухожилия и кости. Пересадки лица и конечностей производятся по отдельным соглашениям с донорами.

medportal.ru