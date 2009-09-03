Мармелад и зефир - полезные сладости

Многие из нас любят побаловать себя чем-нибудь сладеньким. При этом уже всем известно, что сладкое способно вызвать появление черных точек, прыщиков, воспаления и другие проблемы с кожей. Но не огорчайтесь. Специалисты убеждены, что вовсе не обязательно отказываться от сладостей. Просто нужно знать, какие сладости выбирать. И, правда, какие же?

К полезным сладостям смело можно отнести пастилу и зефир. Важно отметить, что нужно выбирать зефир, не покрытый шоколадом. В этих сладостях не так уж и много калорий, если сравнивать их с другими вкусными сладкими продуктами. В ста граммах пастилы или зефира содержится примерно триста килокалорий. Но при этом, в данных сладостях также много белка, который является строительным материалом для мышечной ткани, железа, дефицит которого наблюдается у огромного количества женщин, не стоит забывать и о фосфоре, который тоже присутствует в этих лакомствах.

В общем, зефир – это не только очень вкусно, но и полезно.

Трудно встретить человека, который был бы равнодушен и к мармеладу. Каждый из нас с самого детства помнит вкус разноцветных «долек». При этом, с годами мы почему-то начинаем все реже и реже баловать себя этим лакомством. И зря. В основу мармелада входит пектин, который содержит полезные для нашей кожи пищевые волокна, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и выводит из организма токсины. Все эти положительные свойства позволяют с уверенностью отнести мармелад к числу полезных сладостей.

Сухофрукты. Об их пользе в последнее время говорят очень много. Сухофрукты – это те же самые фрукты, к которым мы все привыкли, но только не содержащие в себе воды. В процессе сушки фрукты теряют витамины А и С. Но зато в продукте остается железо, магний, натрий, а также очень полезная для нашего организма клетчатка. В процессе сушки количество этих полезных веществ в продукте многократно возрастает. Тут, правда, нужно помнить, что злоупотреблять этими вкусными продуктами питания не стоит из-за их высокой калорийности. Дело в том, что пропорционально увеличению концентрации полезных веществ, увеличивается и калорийность. Так, для сравнения, в ста граммах винограда содержится восемьдесят четыре калории. А вот в ста граммах изюма будет содержаться уже двести девяносто четыре килокалории.

Многие считают, что попкорн – это очень вредное удовольствие. На самом же деле это совсем не так.

Если попкорн приготовлен правильно, то калорийность продукта будет очень невысокой. На сто граммов продукта приходится всего сто двадцать пять килокалорий. При этом, в попкорне содержится клетчатка, которая, попадая в наш желудок, разбухает и вызывает чувство сытости, которое, нужно сказать, будет сопровождать вас в течение достаточно длительного времени.

Весьма благодарна будет вам ваша кожа, если вы будете ее баловать сладкими фруктами и ягодами.

Так, специалисты считают, что очень полезными для кожи являются виноград, дыня и персики. Старайтесь почаще включать в свой рацион данные продукты питания. Но не заливайте их сливками или другими калорийными добавками, так как продукт не только станет опасным для фигуры, но еще и уровень его полезности снизится.

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