Вегетарианство ухудшает память

Проблема старческого ухудшения памяти одна из самых актуальных на фоне повышения продолжительности жизни человека, которая растет год от года, но редко кто из стариков ведет активный образ жизни, что обусловлено деградацией головного мозга. Клетки мозга начинают отмирать уже после 25 лет, а после 40 мозг ежедневно теряет от 100 до 2 млн. нейронов, поэтому нет ничего удивительного в том, что с возрастом возникают проблемы, связанные с ухудшением памяти, внимания, зрения и слуха.

Британские ученые в течение пяти лет изучали причины, которые влияют на когнитивные функции мозга. И пришли к выводу, что вегетарианство напрямую влияет на ухудшение памяти, причем проблемы с мозгом у вегетарианцев в 6 раз выше, чем у людей со сбалансированной диетой. Нельзя сказать, что выводы ученых сенсационные, они лишь подтвердили то, что мозг без аминокислот и витаминов В не может нормально ни развиваться, ни функционировать. Часть незаменимых аминокислот, которые являются нейромедиаторами, без которых невозможна работа памяти и интеллектуальная деятельность, поступают в организм только из пищи животного происхождения (мясо, яйца, молоко, рыба). Также большинство витаминов В, без которых невозможен синтез гормонов и нейротрансмиттеров, практически отсутствуют в пище растительного происхождения. Нехватка этих незаменимых веществ и приводит к ускоренной деградации мозга у пожилых людей.

Вегетарианская диета также опасна и для потомства. Как следует из отчета американских врачей, дети матерей-вегетарианок подвергаются опасности умственной отсталости из-за нехватки тех же витаминов и аминокислот, которые приводят к деградации мозга у стариков. Мозг ребенка в первые месяцы жизни развивается очень быстро, а в молоке матери-вегетарианки недостаточно витаминов и аминокислот для его полноценного развития.

Многие вегетарианцы пытаются компенсировать недостаток белков животного происхождения за счет увеличения потребления бобовых, в особенности сои. Но, к сожалению, это сделать практически невозможно: в бобовых содержатся далеко не все аминокислоты и витамины, необходимые для работы мозга. Более того, субпродукты могут привести к обратным эффектам. Так, по исследованиям специалистов из Оксфордского Университета, выяснилось, что сыр тофу негативно влияет на память людей, особенно это заметно в пожилом возрасте. Под воздействием тофу на 20% ухудшается активность мозга, и, как следствие, ухудшается память.

Так что, если вы вегетарианец и хотите прожить долгую жизнь в трезвом уме и здравой памяти, вам просто необходимо принимать комплексы витаминов и аминокислот для мозга. Или возвращаться к сбалансированному питанию.

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