Кризис привёл к снижению смертности в развитых странах

Как ни парадоксально, но уровень смертности в период экономического спада в развитых странах не увеличивается, а снижается. Такие данные получила группа аналитиков, в которую вошли специалисты Канадской медицинской ассоциации и Университета Вашингтона /США/.

Согласно их исследованию, в бедных странах - с ВВП менее чем 5 тыс. американских долларов на душу населения, трудности на мировом финансовом рынке затруднили доступ к базовым услугам здравоохранения. Но в странах, которые считаются развитыми, успехи в государственной экономике не обязательно связаны с укреплением здоровья граждан, утверждают эксперты. Например, продолжительность жизни в Соединенных Штатах является низкой, хотя ВВП на душу населения в стране одно из самых высоких в мире. Кроме того, в Америке самый высокий уровень бедности и социального неравенства, да и показатели здоровья нации ниже, чем в любой другой богатой стране. Замечено также, что страны с сильной социальной защитой и трудовыми гарантиями, такие, как Швеция, испытывают меньше изменений в показателях национального здоровья в связи с финансовым кризисом.

Специалисты зафиксировали, что в период экономических трудностей прошлого и этого года уровни смертности во многих развитых странах наоборот стали сокращаться. По предположениям аналитиков, такую ассоциацию можно объяснить тем, что люди в условиях безработицы и неполной рабочей занятости стали проводить больше времени в кругу близких, избавились от чрезмерного напряжения и обычных стрессов на рабочем месте и стали обращать больше внимания на собственное здоровье, так как у них появилось свободное время. Нынешний кризис предоставил людям возможности сосредоточиться на других проблемах, кроме работы, полагают исследователи.

ami-tass.ru