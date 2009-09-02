С начала года из Винницкой области вывезено 500 тонн ядохимикатов, осталось еще около 400 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник председателя Винницкой областной государственной администрации Ирина КОШЕЛЬНИК.

По ее словам, для вывоза из Винницкой области 500 тонн ядохимикатов Министерством экологии было предусмотрено 10 млн. грн. Полностью или частично избавились от опасных отходов Чечельницкий, Калиновский, Тывровский, Винницкий, Хмельницкий и Барский районы области.

Областное управление по чрезвычайным ситуациям также заключило договор с Национальным центром обращения с опасными отходами на вывоз 37 тонн пестицидов на протяжении сентября. 720 тыс. грн. на утилизацию выделил областной совет. Перечень объектов, где будут проводиться работы, определит специальная комиссия во главе с заместителем председателя облгосадминистрации.

Вместе с тем, в управлении охраны окружающей среды настаивают на инвентаризации складов непригодных химикатов. В области столкнулись с проблемой несоответствия количества отходов по документам и в реальности.

И.КОШЕЛЬНИК добавила, что на сегодняшний день необходимо обезвредить еще около 400 тонн, не учитывая Джуринского могильника ядохимикатов, где сохраняется тысяча тонн.