Ген алкоголизма таки существует

Американские ученые обнаружили ген, отвечающий за потребность в алкоголе. Его модификация вызывает еще большую тягу к спиртному, показывают результаты исследования.

К таким выводам пришли американские ученые из Национального института здоровья США в штате Мэриленд.

В ходе опытов на обезьянах авторы исследования установили, что ген СRF, отвечающий за реакцию на стресс, также определяет и потребность в алкоголе.

Ученые также обнаружили особую модификацию этого гена, которая уже получила название T. Обезьяны с этим видом гена CRF проявляли повышенную склонность к алкоголю.

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