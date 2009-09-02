Ген алкоголизма таки существует
12:59, 02 сентября 2009Страна
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Отвечает за потребность в спиртном
Американские ученые обнаружили ген, отвечающий за потребность в алкоголе. Его модификация вызывает еще большую тягу к спиртному, показывают результаты исследования.
К таким выводам пришли американские ученые из Национального института здоровья США в штате Мэриленд.
В ходе опытов на обезьянах авторы исследования установили, что ген СRF, отвечающий за реакцию на стресс, также определяет и потребность в алкоголе.
Ученые также обнаружили особую модификацию этого гена, которая уже получила название T. Обезьяны с этим видом гена CRF проявляли повышенную склонность к алкоголю.
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