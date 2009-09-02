До 18 лет солярии запрещены

Немецкие власти решили запретить молодежи в возрасте до 18 лет посещать солярии для предотвращения рака кожи. Запрет вступил в силу 1 сентября.

Теперь молодые люди, желающие получить бронзовый оттенок кожи, должны будут предъявлять удостоверение личности.

Если же владелец солярия позволит несовершеннолетним загорать, ему грозит штраф в размере до 50 тыс. евро.

Медики отмечают, что из-за пренебрежения правилами загара число заболеваний раком кожи в Германии стремительно растет: ежегодно его диагностируют более чем у 140 тыс. человек.

Самую опасную форму рака кожи - злокачественную меланому - выявляют примерно у 22 тыс. жителей Германии в год, при этом 3000 случаев заканчиваются летальным исходом.

www.dw-world.de