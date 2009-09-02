Что в соках из пакетов?

Зачем мы пьем соки из пакето? Потому что вкусно. А еще верим - нам это очень-очень нужно. Ведь что такое соки? “Кровь”, бегущая по жилам мегаполезных яблок, апельсинчиков, томатов.

На деле. От ягод-фруктов-овощей во многих соках только и остается, что картинка на упаковке. Ни витаминов, ни клетчатки. Зато простых углеводов - в избытке. Литр сока - это в среднем 500 ккал. Конечно, есть соки, в составе которых нет сахара. Зато есть фруктоза или другие подсластители.

Рацпредложение. Выбирайте, во-первых, те, в составе которых нет консервантов-красителей. Во-вторых, отдавайте предпочтение обогащенным витаминами (с этой точки зрения, кстати, непрозрачные пакеты лучше стеклянной тары - витамины разрушаются под воздействием света). В-третьих, покупайте соки не осветленные, а с мякотью - в них хоть клетчатка есть. И не пейте соки натощак, иначе очень быстро захочется есть.

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