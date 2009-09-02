Импульсивные покупки - симптом болезни

Уныние, раздражительность, стресс или эйфория. Случается, что, пребывая в этих состояниях, одни начинают безудержно поглощать пищу, другие тянутся к алкоголю, а некоторые рискуют стать жертвой покупательной зависимости.Не так уж и редко, выходя с полными сумками из супермаркета, универмага или рынка, мы начинаем понимать, что, по крайней мере, половина приобретенного, собственно, была не так уж и необходима. Ощущения усиливаются с приходом домой, когда, разобрав и еще раз оглядев покупки, можно уже смело квалифицировать каждое второе приобретение как ненужную, бесполезную вам вещь, купленную стихийно – за компанию с сослуживцем, под воздействием рекламного сообщения, из-за привлекательной упаковки или скидки.

Все дело в психологии и, надо признать, что подходы к совершению покупки разнятся даже в зависимости от того, мужчина вы или женщина: первые, как правило, отправляясь купить зимние шины, именно их и приобретают, прекрасная половина же, выскочив за хлебом, возвращается с дюжиной пакетов.

Более того, женщины и вовсе часто практикуют такое мероприятие, как «пройтись по магазинам», не имея определенной нужды, но под девизом «а вдруг что-нибудь понравится».

А может, это зависимость? Западные психологи и психиатры достаточно давно занимаются изучением импульсных покупок и уверенно называют подобный подход к приобретениям маниакальным, считая его серьезным заболеванием.

Люди, обделенные вниманием родных, неоцененные (обычно по их собственному мнению) на работе, имеющие различные комплексы, часто пытаются уравновесить свое тревожное состояние покупками. Некоторые даже умудряются, скажем, из поездки на уик-энд в Швецию привезти не только традиционные сувениры и открытки, но очередную модель мобильного телефона, с десяток предметов атрибутики национальной хоккейной сборной и еще два кейса «не помню точно, чего».

Разумеется, претензии совсем не к товару – каждое из приобретений характеризуется высоким качеством и устойчивым спросом потребителей. Проблема в человеке, который купил все это, совершенно не нуждаясь на данный момент в этих предметах. По оценкам специалистов, безудержным «шопоголизмом» страдает от 1 до 2% процентов населения.

Психологи в оценках страсти к покупкам пока более сдержанны: превалируют мнения, что это не столько заболевание (хотя профессионалы не отрицают, что подобное поведение часто присуще психически нездоровым), сколько периодические маниакальные приступы, когда результатом душевного облегчения в итоге становятся финансовые траты.

Если повод для беспокойства все же есть, положим, вы не удержалась и купили отличные шины потому, что за ними была очередь или очень хвалил приятель, но лишь потом вспомнили, что у вас нет машины, придерживайтесь следующих советов. Или поделитесь этими рекомендациями с друзьями-шопоголиками.

Советы шопоголикам

1. Перед походом в магазин обязательно составьте список того, что нужно купить, и строго следуйте ему.

2. Денег берите столько, сколько готовы потратить.

3. Старайтесь использовать только наличные деньги – накопления на счетах и пластиковых картах улетучиваются в мгновение ока.

4. Кладя в корзину очередную покупку, вспомните, сколько подобных вещей у вас уже есть и как давно (а точнее, недавно) они приобретены.

5. Подумайте, наконец, о детях, родителях, любимых. Быть может, очередной безделицей для своей души вы лишите их чего-то по-настоящему необходимого?

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