Скрытые признаки гепатита

В легких случаях гепатиты протекают практически без каких-либо признаков, выявляясь лишь при случайном либо целенаправленном обследовании (например, на производстве среди лиц, контактирующих с гепатотропными ядами, при бытовых групповых отравлениях грибами и т. д.).

В более тяжелых случаях (например, при токсическом гепатите) клинические признаки гепатита развиваются быстро, часто в сочетании с симптомами общей интоксикации и токсического поражения других органов и систем.

К типичным признакам гепатита относят: желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек, беловато-глинистого цвета стул, насыщенно-темного цвета ("цвета темного пива") моча, геморрагические явления, увеличение печени, боль или чувство тяжести, полноты в правом подреберье. Довольно часто возникают носовые кровотечения, больных беспокоит кожный зуд, подавленное психическое состояние, повышенная раздражительность больных, бессонница и другие признаки поражения центральной нервной системы.

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