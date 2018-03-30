Мюсли и йогурты - псевдодиетические продукты или Как не стать жертвой рекламы

Стараясь питаться правильно, мы часто становимся жертвами рекламы, в которой производители различных продуктов питания для увеличения продаж подменяют одни понятия другими.

Йогурты и творожки

Зачем едим. Они вкусненькие, в хорошеньких упаковках “для девочек”, помогают пищеварению, в них кальций, а еще они такие воздушные, что наверняка можно есть сколько хочешь!

На деле. Неделя на йогуртах и творожках - а в теле воздушности не прибавилось. Потом, правда, выясняется: у сливочных йогуртов 8% жирности. В одной банке - 150 ккал. Съесть по 10 штук - дневная норма калорий. В то же время, 0,3%-ные йогурты часто невнятные, крахмалистые и отдают жевательной резинкой.

Рацпредложение. Выбираем “золотую середину” - молочные продукты жирностью 1,5-2,0%, без ароматизаторов и добавок. Срок годности не должен превышать 7-10 дней, иначе ни о каких молочнокислых бактериях речи быть не может. Чтобы перекус был сытным, заедайте молочные продукты сложными углеводами - зерновыми хлебцами, например.

Мюсли

Зачем едим. Съеденная на завтрак “сырая каша” из овсяных хлопьев, орешков и сухофруктов - полезная и энергетическая еда, так утверждает реклама.

На деле. Необработанные хлопья далеко не каждый сможет впихнуть в себя за завтраком - даже из идейных соображений. Да и зачем это нужно, когда есть вкусные обжаренные мюсли - с медом, цукатами, шоколадом! Они так аппетитно смотрятся в тарелке, так замечательно хрустят во рту! Словом, почувствуйте разницу. И в плане калорийности - тоже. Если в суровых, необработанных мюсли калорий как в овсянке - около 300 ккал на 100 граммов, то в обжаренных гламурных с наполнителями - 400, а то и все 500 ккал.

Рацпредложение. Если не нравятся сырые хлопья, ешьте обработанные, но не обжаренные в масле, а прокаленные или запеченные. Лучшие добавки - орехи и изюм. Цукаты и кокосовые ломтики слишком калорийны. Лучшее сопровождение - молоко или йогурт, чтобы уравновесить углеводы легкоусвояемым белком.

Газировка “лайт”

Зачем пьем. На телеэкране девушка 90-60-90, у которой разве что на лбу не написано “жизнь удалась”, пьет газировку “лайт” в окружении завидных молодых людей. И сразу ясно: у нее не просто так ноги стройные от ушей. Срочно дайте и мне волшебной воды, да побольше!

На деле. Калорийность напитков “лайт” снижается за счет замены сахара другими подсластителями. Чаще всего, аспартамом, а это вещество сомнительной пользы. Декларируется производителями как безвредное, но при незначительном нагревании разлагается на запчасти, одна из которых - формальдегид. Это, конечно, крайности: в литре облегченной газировки не больше 50 мг аспартама; чтобы отравиться, человеку надо выпить минимум бочку.

А еще углекислота активно раздражает стенки желудка и кишечника. Усиливает аппетит. Кофеиносодержащие напитки (кола и энергетики), напротив, временно угнетают аппетит, что тоже может привести к дисбалансу. Осушила 0,5 литра, пропустила обед, организм обижен - тиграм недодают! - и в следующий раз откладывает из еды побольше жирка на боках в качестве НЗ.

Рацпредложение. Если и пить газировку, то в небольшом количестве и после еды, на полный желудок. И лучше честную - с сахаром.

Соки из пакетов

Зачем пьем. Потому что вкусно. А еще верим - нам это очень-очень нужно. Ведь что такое соки? “Кровь”, бегущая по жилам мегаполезных яблок, апельсинчиков, томатов.

На деле. От ягод-фруктов-овощей во многих соках только и остается, что картинка на упаковке. Ни витаминов, ни клетчатки. Зато простых углеводов - в избытке. Литр сока - это в среднем 500 ккал. Конечно, есть соки, в составе которых нет сахара. Зато есть фруктоза или другие подсластители.

Рацпредложение. Выбирайте, во-первых, те, в составе которых нет консервантов-красителей. Во-вторых, отдавайте предпочтение обогащенным витаминами (с этой точки зрения, кстати, непрозрачные пакеты лучше стеклянной тары - витамины разрушаются под воздействием света). В-третьих, покупайте соки не осветленные, а с мякотью - в них хоть клетчатка есть. И не пейте соки натощак, иначе очень быстро захочется есть.

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