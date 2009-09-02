Кому полезны апельсиновые ванны

На первый взгляд может показаться, что эфирное масло апельсина, впрочем, как и любое другое эфирное масло, при его использовании в качестве добавки к ванне воздействует преимущественно на кожу. Это не совсем так.

Действительно, в процессе принятия ванны с эфирным маслом, компоненты масла соприкасаются со всей поверхностью кожи человека, однако это совсем не значит, что свое целебное действие они оказывают исключительно на кожу. Дело в том, что эфирное масло апельсина обладает высокой способностью проникновения через кожные покровы.

Просачиваясь через кожу внутрь организма, эфирное масло апельсина попадает в лимфатическую систему, которая и доставляет его ко всем другим системам органов. Таким образом, ванны с апельсиновым маслом обладают комплексным воздействием. Они успокаивают и устраняют спазмы, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, понижают артериальное давление. В связи с последнем обстоятельством "апельсиновые" ванны не рекомендуется принимать гипотоникам. Кроме того, ванны с эфирным маслом апельсина хорошо снимают стресс, борются с депрессией и простудными заболеваниями.

Что же касается непосредственного влияния ванн с эфирным маслом апельсина на кожу человека, то «апельсиновые» ванны прекрасно увлажняют и отбеливают кожу, устраняют пигментные пятна.

Как правильно применять ванны с эфирным маслом апельсина

Ванны с применением эфирного масла апельсина могут быть, как горячими, так и прохладными. И для горячих, и для прохладных полных ванн требуется 3-5 капель эфирного масла.

Помимо полных ванн часто делают ванны сидячие. В этом случае берут от 3-х до 6-ти капель масла на ванну. Сидячие ванны так же могут быть горячими и прохладными. А вот ножные ванны с эфирным маслом апельсина делают только горячими (3-4 капли масла на ванну).

Как правило, эфирное масло апельсина добавляют в ванну не в чистом виде, а, предварительно смешав его с молоком (сливками), медом или солью. Можно использовать как морскую соль, так и обычную поваренную.

Время принятия ванны с апельсиновым маслом составляет от 5-ти до 30-ти минут. В целях предосторожности время процедуру необходимо увеличивать постепенно.

Для того чтобы эфирное масло апельсина могло оказывать свое целебное воздействие на кожу и после окончания процедуры, кожу не стоит ополаскивать водой – достаточно просто промокнуть ее мягким полотенцем.

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