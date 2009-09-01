От болезни "ленивого" желудка избавтесь в сезон овощей

Многие люди страдают от заболевания, на которое долгое время не обращают внимания. В действительности же это патологическое нарушение, которое характеризуется задержанием каловых масс, опасно, поскольку происходит самоотравление организма отходами его жизнедеятельности. В случае запора усиливаются процессы гниения, что ускоряет "изнашивание" слизистой оболочки кишечника, которая так нужна для его флоры, развивается дисбактериоз. Люди, страдающие таким заболеванием, испытывают головную боль, одышку, слабость, сонливость, утомляемость.

Как же можно предотвратить запор и наладить работу кишечника?

В первую очередь следует помнить о клетчатке: нужно есть много капусты, моркови, свеклы, яблок, чернослива и других кисло-сладких фруктов.

Свой день желательно планировать так, чтобы можно было употреблять пищу, если не каждые два часа, то хотя бы в одно и то и же время ежесуточно. Для лечения запоров важная сезонность: с июля по октябрь можно устранить все недостатки в работе кишечника, принудить его работать стабильно и правильно. Поэтому попробуйте придерживаться рекомендаций.

Десятидневная лечебная диета

1 день. Салат со свежей капусты, моркови, яблок, зелени. Добавить 50-60 г свежей свеклы и подсолнечного масла.

2 день. Приготовить кашу из 1 стакана геркулеса на 3 стакана воды, добавить свежие или сухие размоченные яблоки.

4 день. Яблоки. Желательно большую часть спечь или сделать желе. Для этого яблока почистить, порезать, добавить 3 столовые ложки манной крупы, любого варенья или сахара, воды (чтобы яблоки были покрыты) и поставить на 15 минут в духовку на маленький огонь.

5 день. Каша из гречихи: 1 стакан крупы на 3 стакана воды. Во время варки добавить 2 столовые ложки масла и мелко порезанную небольшую луковицу. Желательно добавлять зелень укропа, петрушки.

6 день. Фасоль (1-1,5 стакана) или зеленый горошек. Отварить. Смешать с зеленью укропа или петрушки. Можно сделать запеканку, для этого добавить два яйца, листья хрена.

8 день. Макароны с мясом, сыром или брынзой и зеленью петрушки.

9 день. Красный постный борщ с фасолью или холодный свекольный борщ.

10 день. Каша из пшена. 2/3 стаканы крупы на 2,5 стакана воды. Желательно в этот день пить компот со свежих ягод и фруктов или взвар.