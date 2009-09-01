Виннитчина: 10% родителей отказываются от прививок детям

В Винницкой области до 10% родителей отказываются делать детям прививки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила главный государственный санитарный врач санитарно-эпидемиологической станции Винницкой области Валентина ЗАЙЦЕВА.

По ее словам, в последние годы много молодых родителей - до 10% - отказываются делать младенцам прививки, тем самым подвергая их угрозе заболеть инфекционными болезнями.

Как отметила В.ЗАЙЦЕВА, можно приводить много аргументов в пользу позитивных и негативных аспектов вакцинации, но сейчас для каждого педиатра стоит одна важная задача – в совершенстве изучать детский организм каждого ребенка и индивидуально подойти к вопросу прививки.

При этом В.ЗАЙЦЕВА выразила убеждение, что прививка является необходимой процедурой для поддержания иммунной системы каждого ребенка.

Она также добавила, что на данное время в Украине распространяется эпидемия туберкулеза, поэтому для предотвращения этого заболевания нужно обязательно делать прививку БЦЖ.

Как сообщал УНИАН, в середине августа этого года в Донецкой области через три дня после второй прививки вакциной «Пентаксим» умер 4-месячный младенец.

Проведенное медицинское расследование засвидетельствовало, что причиной смерти ребенка стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. Согласно предварительным выводами комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцинация не была причиной смерти этого младенца.

31 августа в Минздраве выразили обеспокоенность тем фактом, что в отдельных регионах процент отказов от определенных видов прививок доходит до 40% и убеждают, что использование вакцины «Пентаксим» является безопасным.